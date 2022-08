Bolsonaro quer ir à Fiesp no mesmo dia do ato a favor da democracia

Bolsonaro pediu para antecipar sua participação na sabatina da Fiesp com os presidenciáveis do dia 12 para 11, na tentativa de atenuar o desgaste do ato em defesa da democracia edit

247 - Jair Bolsonaro sentiu o movimento político da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) de aderir à carta em defesa da democracia e contra seus ataques às eleições e à Justiça Eleitoral.

Segundo a CNN, Bolsonaro quer antecipar sua participação na sabatina da Fiesp com os pré-candidatos a presidente da República do dia 12 de agosto para o dia 11, no mesmo dia do ato no Largo de São Francisco em que o manifesto organizado pela Faculdade de Direito da USP será lido.

Já participaram da sabatina da Fiesp os pré-candidatos Ciro Gomes, Felipe D'Ávila e Simone Tebet. O ex-presidente Lula deve participar no dia 9.

O pedido de Bolsonaro para antecipar o compromisso busca gerar constrangimento ao ato em defesa da democracia e tentar atenuar os desgaste político que a manifestação irá provocar em sua candidatura.

