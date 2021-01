Bolsonaro será desintegrado pela questão internacional, diz Reginaldo Nasser, professor da PUC-SP

247 - Em entrevista à TV 247, o professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) Reginaldo Nasser avaliou o isolamento internacional de Jair Bolsonaro que, para ele, será por onde o governo se desintegrará.

Nasser afirmou que a dificuldade do Brasil em importar da China e Índia os insumos necessários para a vacinação contra a Covid-19 no país já é uma demonstração concreta das consequências do isolamento. “Nós estamos começando a ter ideia de isolamento no sentido real agora por causa das vacinas. É sem perspectiva nenhuma. Estamos sem perspectivas. Não tem nem saída em nada da vacina. Então o governo Bolsonaro vai entrar em um apuro. O que vai ser a gota d’água, e acho que está sendo, para desintegrar o governo Bolsonaro é a parte internacional. A vacina, o meio ambiente e vão aparecer outras. O Trump minimamente dava ali um apoio e tal, agora ele [Bolsonaro] está isolado”.

Outro exemplo dado pelo professor foi a declaração da Índia na Organização Mundial do Comércio (OMC) culpando o Brasil por ser contra a quebra de patente das vacinas e, portanto, dificultar uma maior produção dos imunizantes. Nasser disse ainda que Bolsonaro não pensa nos interesses do povo brasileiro, agindo exclusivamente por ideologia. “Viu a crítica da Índia? Foi lá na OMC e criticou o Brasil, falou: ‘isso é culpa do Brasil, que não se posicionou pela quebra de patente e se aliou aos Estados Unidos’. Por que? Porque o cara lá é de direita mas pensa no interesse nacional da Índia, pensa na população da Índia. O daqui não pensa, não pensa na nossa população, é um genocida. Ele vai começar a sacrificar ministro, mas os ministros estão lá e fazem o que o presidente manda”.

