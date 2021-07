Bolsonaro tem sonda retirada e alta na sexta-feira é "quase certa"

247 - A CNN Brasil informou na noite desta quinta-feira (15) que a equipe médica de Jair Bolsonaro retirou a sonda nasogástrica que estava sendo utilizada pelo ocupante do Palácio do Planalto.

A alta do chefe do governo na sexta-feira (16) é "quase certa".

Em entrevista diretamente do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde está internado, Bolsonaro disse que está "bastante afastada" a possibilidade de uma cirurgia para a correção da obstrução intestinal que o levou à hospitalização. "Cheguei aqui no dia de ontem com um indicativo muito forte para cirurgia, constatada uma obstrução intestinal. Isso tudo aconteceu porque, dadas as facadas que eu levei e o corte no intestino, da facada que eu recebi e quatro cirurgias, essa obstrução é sempre um risco muito alto. Mas graças a Deus de ontem para hoje evoluiu bastante esse quadro. Então a chance de cirurgia está bastante afastada".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.