Bolsonaro tenta limpar sua barra ao dizer que não pediu as joias, mas o que importa é que recebeu a propina

Apoie o 247

ICL

247 – Jair Bolsonaro tentou ontem minimizar a gravidade de sua condição criminal, ao dizer que não pediu a propina de R$ 16,5 milhões em joias como presente dos sauditas. "Estou sendo acusado de um presente que eu não pedi, nem recebi. Não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Nunca pratiquei ilegalidade. Veja o meu cartão corporativo pessoal. Nunca saquei, nem paguei nenhum centavo nesse cartão", afirmou.

Ocorre que ele não apenas recebeu a propina, por meio do então ministro Bento Albuquerque, como fez de tudo para ficar com as joias e os diamantes , mesmo depois que a mercadoria foi retida pela Receita Federal. Mais grave ainda, ele entregou uma refinaria da Petrobrás a um fundo árabe, bem abaixo do valor de mercado, pouco tempo depois de receber a propina, o que o ministro Paulo Pimenta, da Secom, explica:

Vejam a data desta minha postagem !!! pic.twitter.com/WEQWPtcqgb — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) March 4, 2023

JOIAS PARA MICHELLE!



Muitas reportagens trazem detalhes absurdos que revelam como funcionava o esquema de propinas, presentes e vantagens ilegais de Bolsonaro, familiares e assessores próximos. @FlavioDino disse que acionará a PF sobre os presentes da Arábia Saudita. pic.twitter.com/hIaXB91b3f March 4, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.