MPF é acionado para apurar joias trazidas ilegalmente por Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - A Receita Federal acionou o Ministério Público Federal (MPF) para apurar o caso das joias trazidas ilegalmente pelo governo Jair Bolsonaro (PL). De acordo com reportagem do Metrópoles, a representação somente será processada pelos sistemas do MPF a partir de segunda-feira (6).

A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) também apresentou uma notícia-crime pedindo que o Ministério Público Federal investigue o caso.

A parlamentar pede que o MPF investigue Bolsonaro, Michelle e o ex-ministro Bento Albuquerque pelo crime de corrupção passiva.

O governo de Jair Bolsonaro (PL) tentou reaver um conjunto de joias e relógio que podem ter sido adquirido através de propina, oficialmente registrado como um presente pelo governo da Arábia Saudita, sob a alegação de que os objetos seriam analisados para incorporação "ao acervo privado do Presidente da República ou ao acervo público da Presidência da República".

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, Bolsonaro fez oito tentativas de ficar com a propina de R$ 16 milhões da Arábia Saudita.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.