Bolsonaro: Trump é passado e o presidente agora é Joe Biden

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira (9) que sua relação o ex-presidente Donald Trump é algo que ficou para trás. O relato dele foi publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

"Não vim aqui tratar desse assunto. Já é um passado. Vocês sabem que eu tive um excelente relacionamento com o presidente Trump. O presidente agora é Joe Biden, é com ele que eu converso, ele é o presidente e não se discute mais esse assunto", afirmou Bolsonaro, na saída do hotel, em Los Angeles (EUA), onde ocorre a Cúpula das Américas.

"Precisamos aprofundar nosso relacionamento. Serão oito anos com o presidente Biden", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na terça-feira (7), Bolsonaro colocou em dúvida a vitória eleitoral de Biden em 2020, ao dizer que Donald Trump "estava indo muito bem".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro e Biden também devem discutir o sistema eleitoral brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE