Bolsonaro sugere que eleição nos Estados Unidos foi fraudada antes do encontro com Biden

Apoie o 247

ICL

SÃO PAULO, (Reuters) - O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, colocou nesta terça-feira em dúvida a vitória eleitoral do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em 2020, apenas dois dias antes de eles se encontrarem pela primeira vez durante a Cúpula das Américas.

Bolsonaro, um admirador declarado do ex-presidente Donald Trump, disse em entrevista à TV que ainda nutre suspeitas sobre a vitória de Biden e voltou a elogiar o governo de Trump.

Em 2020, o líder brasileiro expressou alegações de fraude eleitoral nos EUA ao apoiar Trump. Bolsonaro também foi um dos últimos líderes mundiais a reconhecer a vitória de Biden.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É o povo americano que fala sobre isso (fraude eleitoral). Não vou discutir a soberania de outro país. Mas Trump estava indo muito bem", disse Bolsonaro. "Não queremos que isso aconteça no Brasil", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro, que atualmente está atrás do ex-presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de opinião antes das eleições de outubro, frequentemente questionou a legitimidade do sistema de votação eletrônica do Brasil.

O líder da direita deve se encontrar com Biden na quinta-feira na cúpula sediada pelos EUA em Los Angeles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a Casa Branca, suas primeiras conversas formais cobrirão uma série de questões, incluindo insegurança alimentar, mudanças climáticas e recuperação da pandemia de COVID-19.

Bolsonaro disse na entrevista que não acredita que Biden tentará "impor algo" sobre o que deve fazer para reduzir o desmatamento na floresta amazônica, que aumentou durante seu mandato.

A reunião pode marcar um novo começo para os laços EUA-Brasil, mas isso dependerá de como Biden agir durante as negociações, disse Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia também matéria do 247 sobre o assunto:

Embaixada dos EUA reage a Bolsonaro e diz que eleições no país são 'livres, justas e confiáveis'

Menos de 24 horas após Jair Bolsonaro afirmar que tinha um “pé atrás” com o resultado das eleições que deram a vitória ao democrata Joe Biden, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu uma nota afirmando que “as eleições são a expressão mais visível de uma democracia, e os Estados Unidos têm orgulho da longa história de eleições livres, justas e confiáveis que passam por um processo minucioso e resistem ao desafio do tempo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reação da diplomacia estadunidense foi feita nesta quarta-feira (8), um dia após Jair Bolsonaro colocar em dúvida o sistema eleitoral do país durante uma entrevista ao SBT News. "Quem diz (sobre fraude nas eleições dos EUA) é o povo americano. Eu não vou entrar em detalhe na soberania de um outro país. Agora, o Trump estava muito bem e muita coisa chegou para a gente que a gente fica com o pé atrás. A gente não quer que aconteça isso no Brasil", afirmou Bolsonaro na ocasião.

A declaração do atual ocupante do Palácio do Planalto foi dada às vésperas de uma reunião bilateral com o líder norte-americano em Los Angeles, durante a Cúpula das Américas. Bolsonaro é fã declarado do antecessor de Biden, Donald Trump, derrotado no pleito de 2020 e que alegou, sem provas, que houve fraude generalizada na eleição presidencial norte-americana.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE