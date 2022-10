Bolsonaro usa o Twitter para mandar recado ao Judiciário: 'já temos o que é necessário para libertar o Brasil do autoritarismo'

"A mudança mais profunda do país já começou! Não é o povo que deve temer”, disse Bolsonaro sem citar nomes edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para comemorar o fato de que seu partido elegeu as maiores bancadas da Câmara e do Senado e para mandar um recado ao Judiciário, embora não tenha citado nomes.

“Mantenham o foco! Um dos principais e mais difíceis objetivos foi alcançado ontem. Nós já temos o que é necessário para libertar o Brasil do autoritarismo, da chantagem e da injustiça que tanto nos indigna. A mudança mais profunda do país já começou! Não é o povo que deve temer”, postou Bolsonaro no Twitter.

- Mantenham o foco! Um dos principais e mais difíceis objetivos foi alcançado ontem. Nós já temos o que é necessário para libertar o Brasil do autoritarismo, da chantagem e da injustiça que tanto nos idigna. A mudança mais profunda do país já começou! Não é o povo que deve temer. October 3, 2022

