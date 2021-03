Bolsonaro vai ao STF contra governadores que estabeleceram medidas restritivas contra a Covid-19

Jair Bolsonaro afirmou, em liva nas redes sociais, que entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra decreto de governadores. Ele disse ainda que alguns governadores e prefeitos são "projetos de ditadores” edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou, em live nas redes sociais, nesta quinta-feira, 18, que entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra decreto de governadores que aumetaram medidas restritivas para aumentar o isolamento social. Ele mencionou uma decisão do município São José do Rio Preto (SP), que proibiu o funcionamento de postos de gasolina, e disse ainda que alguns governadores e prefeitos são "projetos de ditadores".

"Entramos com ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF buscando conter esses abusos. Entre eles, o mais importante é que nossa ação foi contra o decreto de 3 governadores. No decreto, inclusive, o cara bota toque de recolher. Isso é estado de sítio, que só uma pessoa pode decretar: eu", disse.

"Se sou eu que assino o decreto, vai para dentro do Parlamento e, se eles concordarem, entra em vigor... Agora o decreto de um governador ou prefeito tem poder de usurpar a Constituição", reclamou.

