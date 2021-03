Brasil passa por maior colapso sanitário e hospitalar da história, diz Fiocruz

As taxas de ocupação de leitos de UTIs em 24 estados são iguais ou superiores a 80%, Em São Paulo o sistema hospitalar pode entrar em colapso ainda nesta semana edit

247 - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) afirmou nesta terça-feira (16) que o Brasil passa pelo "maior colapso sanitário e hospitalar da história". Os dados mostram que 24 estados e o Distrito Federal estão com taxas de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Sistema Único de Saúde (SUS) iguais ou superiores a 80%. Além disso, 15 estados estão com taxas de ocupação de UTIs iguais ou superiores a 90%;

Na classificação da Fiocruz, as taxas de ocupação são classificadas em zona de alerta crítico (vermelho) quando iguais ou superiores a 80%, em zona de alerta intermediário (amarelo) quando iguais ou superiores a 60% e inferiores a 80%, e fora de zona de alerta (verde) quando inferiores a 60%. Enquanto isso, o Brasil registrou nesta terça-feira novo recorde com 2.798 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou 282.400 óbitos.

Desde a quinta-feira passada (11), a fundação já havia informado que o país vive o pior momento da pandemia, informa o G1.

