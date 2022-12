Caminhão fura bloqueio de bolsonaristas e atropela manifestantes em Rondônia (vídeo)

O caminhoneiro destruiu barracas do ato golpista cidade de Cacoal (RO) edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um caminhoneiro furou bloqueio feito por bolsonaristas e atropelou várias pessoas nesta quarta-feira (30) na cidade de Cacoal, em Rondônia. O veículo foi alvejado com pedras. Também há informações de que que teria levado tiros. Ele destruiu barracas do ato.

Manifestantes não queriam deixar o caminhão passar na BR-364 e passaram a atacar o veículo com pedras e tiros. O motorista resolveu passar por cima do bloqueio, atropelando os bolsonaristas.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rondônia informou que o motorista do caminhão foi preso.

Bloqueios

Bolsonaristas fazem bloqueios em estradas em protesto contra o resultado da eleição presidencial em 30 de outubro, quando Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado para o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por 50,9% a 49,1% no segundo turno.

Ao longo do governo, Bolsonaro defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado da eleição. Opositores denunciaram publicamente de hipótese de o ocupante do Planalto tentar um golpe, mas ele não conseguiu.

Cortei o final do vídeo que mostra uma pessoa atropelada (e provavelmente morta) após ser atropelada. As informações preliminares que chegam de lá dão conta de seis mortos.



Esse jornalista local tem mais informações: https://t.co/9pqP9FdkPc — William De Lucca (@delucca) December 1, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.