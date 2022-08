Campanha de Lula apresenta recurso ao TSE contra decisão que manteve no ar fake news que liga ex-presidente ao PCC

Apoie o 247

Por Guilherme Levorato, 247 - Advogados da campanha do ex-presidente Lula (PT) protocolaram neste domingo (21) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um recurso contra decisão da ministra Maria Claudia Bucchianeri que manteve no ar publicações feitas por Jair Bolsonaro (PL) que ligam falsamente o petista à facção criminosa PCC.

A postagem contém um vídeo de uma reportagem da TV Record que mostra um áudio de uma interceptação telefônica em que um líder do PCC diz: "com o PT nois (sic) tinha diálogo".

A ministra justificou que, por ser a verdadeira a interceptação telefônica - sem juízo de valor sobre seu conteúdo - a publicação não deveria ser removida.

"Ocorre que, com o devido respeito, a decisão em tela merece ser reformada, na medida em que pouco importava a existência da reportagem produzida pela TV Record. Isto é, o simples fato de ter sido noticiada uma operação conduzida pela Polícia Federal não autorizava — em nenhuma medida — o Recorrido a vincular o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) — e tamanha vedação, inclusive, já havia sido fixada no âmbito desse eg. Tribunal Superior Eleitoral", dizem os advogados.

A publicação de Bolsonaro, diz a defesa, teve por objetivo "deturpar a notícia veiculada pela TV Record". "Há de se reiterar que apesar da possível existência da operação noticiada, ela não teve qualquer relação com o ex-presidente Lula e com o Partido dos Trabalhadores".

