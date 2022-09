Campanha de Lula irá ao TSE contra Bolsonaro por abuso de poder em atos no Rio e Brasília

Apoie o 247

247 - A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que irá ingressar com ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra Jair Bolsonaro por abuso de poder político e econômico pelos atos de 7 de Setembro no Rio de Janeiro e em Brasília.

A campanha de Lula argumenta que Bolsonaro realizou um "megacomício de campanha como candidato", "do qual deveria participar estritamente como presidente da República". A equipe do petista pretende apresentar uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) ainda nesta semana.

Na avaliação dos advogados da campanha petista, o tom do discurso de Bolsonaro configura uso da máquina pública em proveito eleitoral. “Bolsonaro fez uso indiscutível de um evento oficial para discursar como candidato. Há abuso de poder econômico e político acachapante, com o uso de recursos públicos, de uma grande estrutura pública, para fazer campanha. Os discursos desse comício escancarado foram transmitidos ao vivo para toda a nação, inclusive por meio da TV Brasil, uma TV estatal”, afirmaram, em nota, os advogados Eugênio Aragão e Cristiano Zanin Martins, que também representam a Coligação Brasil da Esperança.

Além do PT, União Brasil, de Soraya Thronicke, e o PDT, de Ciro Gomes, também anunciaram que vão ingressar com ações contra Jair Bolsonaro.

