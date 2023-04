Cappelli: 'já entregamos ao STF a íntegra das imagens dos atos golpistas'

O chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional também disse que "uma cópia da sindicância aberta no GSI" foi entregue à Corte edit

Apoie o 247

ICL

247 - Chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli afirmou neste sábado (22) que já enviou ao Supremo Tribunal Federal o material com imagens dos atos golpistas de 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes em Brasília (DF).

"Já entregamos ao STF a íntegra das imagens do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro e uma cópia da sindicância aberta no GSI", disse Cappelli no Twitter.

Militares apareceram em um vídeo dando passagem para bolsonaristas avançarem em direção ao Planalto, no dia 8 de janeiro.

Em entrevista ao 247, Cappelli disse que está disponibilizando as 160 horas de gravação feitas no dia 8 de janeiro para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Antes de Cappelli, o chefe do GSI era o general Gonçalves Dias, que pediu demissão até acabarem as investigações.

A Procuradoria-Geral da República denunciou pelo 1.390 pessoas por envolvimento nos atos golpistas.

Já entregamos ao STF a íntegra das imagens do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro e uma cópia da sindicância aberta no GSI. — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) April 22, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.