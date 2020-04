Carla Zambelli tentou convencer Moro a aceitar troca na PF e ex-ministro disse não estar à venda

A deputada Carla Zambelli teria dito em mensagem para Moro aceitar o nome indicado por Bolsonaro para o comando da PF e, em troca, "vá em setembro para o STF". "Eu me comprometo a ajudar. A fazer o JB [Jair Bolsonaro] prometer", garante a parlamentar edit

247 - A pedido do Jornal Nacional, da TV Globo, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro vazou conversas como provas para rebater as acusações feitas por Jair Bolsonaro.

Além de uma troca de mensagens com Bolsonaro, Moro também mostrou uma conversa com a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), em que a parlamentar implora para Moro aceitar a indicação de Bolsonaro para o comando da PF em troca da vaga no STF.

Zambelli diz para Moro aceitar o nome indicado por Bolsonaro e "vá em setembro para o STF". "Eu me comprometo a ajudar. A fazer o JB [Jair Bolsonaro] prometer", garante a parlamentar.

Moro respondeu: "Prezada, não estou à venda".





