Carlos Bolsonaro xinga Mourão após pronunciamento: "um bosta"

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) xingou pelo Twitter o ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos) após seu pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão na noite deste sábado (31).

"Nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um Bosta!", publicou.

No discurso, Mourão fez uma crítica velada a Jair Bolsonaro (PL), citando “lideranças” que, por meio do “silêncio” e do “protagonismo inoportuno e deletério”, contribuíram para um “clima de caos” no país.

A declaração de Mourão deixou bolsonaristas revoltados.

