Carol Proner: não haverá qualquer unidade com manifestos que pactuem com o lavajatismo

Jurista fez comentário na TVT sobre os manifestos que pregam unidade contra o fascismo no Brasil, mas não apontam a causa maior da crise atual do País edit

247 – A professora e jurista Carol Proner fez um comentário na TVT sobre a onda de manifestos contra Jair Bolsonaro e contra o fascismo. No entanto, ela fez um alerta. Segundo ela, jamais haverá unidade se os manifestos não reconhecerem o golpe de 2016, a prisão política do ex-presidente Lula e se pactuarem com o lavatismo. "Não será possível reconstruir a democracia sem discutir as consequências do lavatismo", diz ela. "É preciso saber quem propõe, quem financia e quem está incluído ou excluído nesses manifestos", afirma. Confira abaixo seu comentário:

