Caso Bebianno: Janones anuncia entrega de "provas e testemunhas irrefutáveis" ao Ministério Público

Apoie o 247

ICL

247 - O caso envolvendo André Janones, que anunciou esta semana ter a posse de Gustavo Bebianno, morto em 14 de março de 2020 após um infarto, ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (28). O deputado postou uma imagem em frente ao Ministério Público anunciando ter entregue "provas e testemunhas irrefutáveis" ao órgão.

Janones reforçou esta semana que o celular de Bebianno possui um conteúdo que poderia atingir nomes fortes do bolsonarismo, em destaque o ocupante do Planalto.

Bebianno foi um dos principais aliados de Bolsonaro, tornando-se ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil. No entanto, ele rompeu com Bolsonaro alegando não pactuar com as ações do mandatário, chegando a dizer à época que possuia materiais que “incriminam Bolsonaro fora do país”.

>>>> Empresário Paulo Marinho disse que pretendia recuperar o celular de Bebianno

Antes de morrer, Bebiano alertou diversas vezes que se sentia ameaçado e corria risco de vida.





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.