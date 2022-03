Celso Amorim critica sanções contra Rússia e acredita que China poderia ajudar no diálogo com Putin

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O ex-chanceler da gestão Lula, Celso Amorim, se posicionou contra a imposição de sanções à Rússia devido à operação militar especial que o país conduz na Ucrânia, segundo O Globo.

Na visão de Amorim, as sanções "não vão resolver nada" e só criarão "problemas para o mundo", ao mesmo tempo, o ex-chanceler acredita que deve haver abertura para o diálogo e que entre alguém que o presidente russo, Vladimir Putin, ouça, "como a China".

"Sou contra as sanções. Não vão resolver nada e criarão mais problemas para o mundo. O que tem que haver é a abertura do diálogo. Alguém que o presidente Vladmir Putin ouça precisa entrar nisso, talvez a China. Todos vamos ser afetados com o aumento de preços de fertilizantes, alimentos, entre outros itens. As sanções não estão dando resultados práticos, a não ser que o que se deseja é enfraquecer e desestabilizar Putin. Agora, tem que se responder, o que vem depois?", disse Amorim ao jornal.

O ex-ministro de Relações Exteriores está no México, acompanhando o ex-presidente Lula em uma viagem à capital do país. Também integram a comitiva o ex-ministro Aloizio Mercadante, a presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann e o senador Humberto Costa, segundo a mídia.

Nesta quarta-feira (2), Lula se encontrou com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, e participou de um evento do partido de esquerda Morena onde discursou, conforme noticiado.

