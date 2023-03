Celso Amorim reage à pressão internacional e diz que decisão do Brasil sobre navios de guerra iranianos é soberana

“É uma decisão soberana nossa, do Brasil”, disse o conselheiro especial de relações exteriores do presidente Lula sobre a atracação das embarcações na costa brasileira edit

247 - O conselheiro especial de relações exteriores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-chanceler Celso Amorim, afirmou que o governo brasileiro reagiu “com tranquilidade” às pressões feitas pelos Estados Unidos e Israel contra a atracação de navios de guerra iranianos na costa brasileira. “É uma decisão soberana nossa, do Brasil”, disse Amorim ao jornal O Estado de S. Paulo. A autorização de atracação dos navios iranianos foi dada pela Marinha e é válida até sábado (4).

Ainda segundo Amorim, a decisão do governo brasileiro “é consistente com o direito marítimo internacional e com a boa prática diplomática”. A reação de Amorim vem na esteira da pressão exercida pelos Estados Unidos e Israel sobre o caso.

EUA dizem que Brasil "erra" ao abrigar navios do Irã

Um porta-voz do Departamento de Estado estadunidense disse ao Estado de S. Paulo que a decisão brasileira foi "errada" e também passa uma mensagem "errada" para o mundo. "Nós não discutiremos conversas diplomáticas, exceto para dizer que deixamos claro para países relevantes que esses navios não devem atracar em nenhum lugar”.

O ministérios das Relações Exteriores de Israel qualificou a atracação dos navios de guerra iranianos como “perigosa” e “lamentável” e afirmou que “nunca é tarde demais para ordenar que os navios deixem o porto”.

