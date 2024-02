Chanceler de Israel deturpa imagem de Lula em meme e coloca relações com o Brasil num nível insustentável

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O chanceler israelense, Israel Katz, resolveu atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao postar um meme na rede social X deturpando a imagem do chefe de Estado brasileiro, que voltou a condenar o genocídio cometido por forças israelenses na Faixa de Gaza, onde mais de 30 mil palestinos morreram desde o dia 7 de outubro do ano passado.

Para o chanceler, Lula "ofendeu a memória de 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto. Não vamos esquecer, nem perdoar. Envergonhe-se e peça desculpas!", escreveu Katz em rede social.

continua após o anúncio

O presidente, no entanto, reafirmou que os ataques de Israel em Gaza são um genocídio. "O governo de Israel quer exterminar o espaço territorial palestino", disse Lula durante entrevista ao jornalista Kennedy Alencar nesta terça (27).

O perfil Judeus Pela Democracia demonstrou apoio ao chefe de Estado brasileiro e afirmou que o chanceler de Israel teve uma postura "inconsequente" contra Lula. No mês passado, em agenda na Etiópia, o petista disse na Eitópia que "não existe em nenhum outro momento histórico" o genocídio na Faixa e Gaza. "Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou.

continua após o anúncio

No sábado (17), o presidente afirmou que a solução definitiva para a guerra na Faixa de Gaza vai ocorrer "se avançarmos rapidamente na criação de um Estado palestino". "Ser humanista hoje implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra civis israelenses, e demandar a liberação imediata de todos os reféns. Ser humanista impõe igualmente o rechaço à resposta desproporcional de Israel, que vitimou quase 30 mil palestinos em Gaza – em sua ampla maioria mulheres e crianças – e provocou o deslocamento forçado de mais de 80% da população".

O Presidente Lula em uma entrevista para o @_ENoticia, ficou evasivo e disse: "Não falei Holocausto"@LulaOficial, você disse que a guerra justa de Israel contra o Hamas em Gaza é igual ao que Hitler e os nazistas fizeram com os judeus, e ofendeu a memória de 6 milhões de judeus… pic.twitter.com/AgWVhWtJWx continua após o anúncio February 28, 2024





O Brasil defende a criação de um corredor humanitário na Faixa de Gaza. Que permita a entrada de medicamentos, de alimentos, de médicos e enfermeiros para cuidar das pessoas.



🎥 Audiovisual/PR pic.twitter.com/lhkLWh9qFj continua após o anúncio February 27, 2024

Uma postagem inconsequente que não tem apreço pela segurança dos judeus brasileiros. Briguinha em Twitter não é papel de um Ministro. https://t.co/IWuBRNRNHI continua após o anúncio February 28, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: