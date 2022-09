CNBB diz que Kelmon não é sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana

Apoie o 247

247 - A Conferência Nacional dos Bispos da Silva (CNBB) afirmou nesta sexta-feira (3) que o candidato do PTB a presidente, Kelmon Luís da Silva, não tem qualquer vínculo com a Igreja Católica Apostólica Romana.

Em comunicado nas redes sociais, a CNBB disse que os padres não podem se vincular aos partidos, nem disputar cargos políticas.

O candidato da extrema-direita, que fez dobradinha com Jair Bolsonaro para atacar o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirma que é padre ortodoxo. No entanto, nunca foi sacerdote no Brasil. A Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia no Brasil publicou uma carta aberta em que declara que Kelmon não é exclusivo da congregação “em nenhuma de suas paróquias, comunidades, missões ou obras sociais, bem como não é e nunca foi seminarista ou membro do clero de nossas Igreja”.

