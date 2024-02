Com Bolsonaro à beira da cadeia, Michelle desiste de viajar aos Estados Unidos com Damares

Apoie o 247

247 – Michelle Bolsonaro decidiu não participar de um evento nos Estados Unidos ao lado da senadora Damares Alves. Essa escolha ocorreu após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser alvo de uma operação da Polícia Federal na semana passada. A operação investiga uma suposta organização criminosa envolvida em planos contra o Estado Democrático de Direito. As autoridades identificaram a participação de Jair Bolsonaro em atividades contrárias ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e na elaboração de propostas que incluíam a prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Como resultado, Jair Bolsonaro está sujeito a medidas restritivas, como a proibição de deixar o país e a entrega do passaporte.

De acordo com reportagem do Globo , Michelle Bolsonaro e Damares Alves planejavam uma turnê pelos Estados Unidos, incluindo palestras em diversas igrejas evangélicas americanas. Os eventos estavam marcados para acontecer entre os dias 12 e 16 deste mês em várias cidades, como Orlando, Pompano Beach, Atlanta e Boston. Os ingressos para assistir às palestras das brasileiras variavam de US$ 45 a US$ 95, com opções que incluíam até um encontro pessoal com as palestrantes.

A decisão de Michelle Bolsonaro de cancelar sua participação ocorreu em meio ao contexto político tumultuado no Brasil, com a investigação da PF envolvendo o ex-presidente e suas supostas atividades antidemocráticas. Damares Alves, por sua vez, expressou sua determinação em participar dos eventos, destacando a importância de fortalecer o movimento conservador no Brasil e no exterior.

