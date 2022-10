Com Bolsonaro, Brasil é rebaixado em relatório da Transparência Internacional sobre combate à corrupção

Apoie o 247

247 - Em mais uma demonstração de que o governo Jair Bolsonaro (PL) não é retrato de uma administração em corrupção, a Transparência Internacional - organização sem fins lucrativos - rebaixou o Brasil em um relatório global sobre medidas de combate à corrupção.

Na visão da organização, Bolsonaro enfraqueceu órgãos de controle. Por isso, a avaliação sobre a implantação de medidas anticorrupção no Brasil caiu de “moderada” para “limitada”. O documento cita a “interferência política no trabalho de órgãos de controle, que se tornou uma marca do governo do presidente Jair Bolsonaro, com sérias consequências no esforços anticorrupção”. Também é lembrado o fato de o procurador-geral da República, Augusto Aras, ter sido reconduzido ao cargo por Bolsonaro após um primeiro mandato marcado por “omissões”.

Agora, estão no mesmo patamar do Brasil a Argentina, o Chile e o Peru.

O Brasil vinha melhorando seus resultados no relatório desde 2018, mas em 2020 estagnou na avaliação de “moderado”. Em 2021, porém, a Transparência Internacional percebeu uma piora da corrupção no país.

O relatório também critica a extinção das forças-tarefas do Ministério Público Federal (MPF) sem a substituição por um modelo adequado.

