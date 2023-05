Com medo da polícia, Bolsonaro apaga até "ok" em trocas de mensagens por celular

Ex-presidente é "obsessivo em apagar as mensagens que troca" e troca de celular com frequência, diz colunista do Metrópoles edit

247 - Paranoico e com medo de ser preso , Jair Bolsonaro (PL) apaga de seu celular até mesmo mensagens enviadas que contêm apenas um "ok", informa o colunista Guilherme Amado do portal Metrópoles.

O ex-presidente é "obsessivo em apagar as mensagens que troca". O jornalista aponta que Bolsonaro trocava de celular com frequência, a fim de não deixar rastros para possíveis investigadores da polícia.

Além disso, enquanto esteve em Orlando, nos EUA, no início deste ano, Jair praticamente nem mesmo utilizava aplicativos de mensagens, tamanha a paranoia com o desenrolar das investigações policiais no Brasil desde que deixou a presidência.

