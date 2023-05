Bolsonaristas temem que esposa de Mauro Cid 'exploda' e leve o militar a delatar Bolsonaro na prisão

Apoie o 247

247 - Aliados de Jair Bolsonaro (PL) temem que Gabriela Ribeiro Cid, esposa do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-mandatário, possa “explodir a qualquer momento” e pressionar o militar a revelar tudo o que sabe sobre as fraudes nos cartões de vacinação de Bolsonaro e seu entorno. Cid foi preso preventivamente no âmbito da Operação Venire, deflagrada na quarta-feira (3) pela Polícia Federal (PF), que teve o ex-ocupante do Palácio do Planalto como um dos alvos centrais.

Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, Gabriela é vista como um “barril de pólvora” e uma “pessoa de temperamento forte”. Ela viajou ao menos três vezes para os Estados Unidos usando um cartão de vacinação adulterado por Cid.

Além do temor sobre uma possível reação de Gabriela que implique ainda mais o ex-mandatário no esquema investigado pela PF, aliados e interlocutores de Bolsonaro também mostram receio que Cid possa vir a delatar o ex-presidente.

Além disso, o estado de saúde física e psicológica de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, também tem causado preocupação entre os bolsonaristas em função do risco que ele possa fechar um acordo de delação premiada acerca da intentona golpista do dia 8 de janeiro.

Torres está preso desde o dia 14 de janeiro, acusado de omissão durante os atos terroristas do dia 8 daquele mês, quando apoiadores de Jair Bolsonaro ocuparam temporariamente as sedes dos Três Poderes, em uma tentativa de tomar o poder do presidente Lula.

As investigações citam ainda a 'minuta do golpe' encontrada pela Polícia Federal na casa de Torres. O documento previa um 'estado de defesa' na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para derrubar o resultado das eleições livres e justas que deram vitória ao presidente Lula.

