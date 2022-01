Com meme, Lula desmente fake news compartilhada por bolsonaristas

Apoie o 247

Por Guilherme Levorato, 247 - A equipe do ex-presidente Lula (PT) se mostra sintonizada nas tendências da internet e da comunicação e, nesta quarta-feira (12), desmente Jair Bolsonaro (PL) de uma maneira diferente.

O petista compartilhou nas redes sociais um meme sarcástico sobre o atual chefe do governo, explicitando seu descaso com os reais problemas da população brasileira e sua sanha em atacar Lula e o PT. "Entra ano, sai ano, e a fábrica de fake news bolsonarista continua funcionando a todo vapor. Com a economia brasileira em frangalhos, todos os problemas trazidos pela pandemia (muitos criados pelo próprio presidente) e centenas de brasileiros desabrigados e mortos pelas chuvas, Bolsonaro tem se preocupado em espalhar notícias falsas por aí, já que governar nunca foi seu forte. Para desviar o foco de sua total incapacidade de governar o País, Bolsonaro mira em Lula, como sempre. A nova da vez diz que o ex-presidente foi flagrado na lancha Lulalu, de R$ 7 milhões, que pertenceria ao seu filho Lulinha, em Angra dos Reis (RJ)", introduz texto da equipe do petista.

De acordo com o material, a notícia falsa "tem sido compartilhada por perfis bolsonaristas nas redes sociais com fotos de Lula e sua companheira Janja fora de contexto e outras fotos editadas de uma lancha qualquer".

"Bolsonaro é viciado em mentir", diz ainda o texto.

Recentemente, Jair Bolsonaro utilizou o TikTok para atacar Lula, sinalizando que a plataforma chinesa, mais acessada que o Google em 2021, poderá ser um forte instrumento de campanha ao longo de 2022. Ao que parece, a equipe de Lula está atenta e não quer ficar para trás na corrida da comunicação, que foi território fértil para os bolsonaristas em 2018.

