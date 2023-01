Comandante do Exército é denunciado ao Ministério Público Federal por atuação do quartel-general junto ao acampamento golpista

Apoie o 247

247 - O comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, foi denunciado ao Ministério Público Federal pela suposta prática do crime de prevaricação por não ter se empenhado, desde que assumiu a força, em desmobilizar o acampamento bolsonarista montado em frente ao quartel-general do Distrito Federal.

A notícia-crime foi apresentada pela deputada federal eleita Luciene Cavalcante (PSOL-SP), informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

"Os depoimentos feitos à Polícia Federal demonstram que o acampamento do Distrito Federal foi estratégico para o ato golpista, e nesse sentido é urgente investigar os relatos que dão conta da participação, seja por ação ou por omissão, do alto comando do Exército", afirma a deputada.

"Isso tipifica crime de prevaricação com relação à atuação do Exército junto ao acampamento golpista e à falta de segurança dos Três Poderes no dia 8", prossegue.

