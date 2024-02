Comentarista Paulo Figueiredo, ex-Jovem Pan, estava na trama golpista de Bolsonaro, diz PF

A função do neto do ditador João Batista Figueiredo na trama, segundo a investigação da PF, era de "propagação de desinformação golpista e antidemocrática" edit

247 - Entre os alvos da Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (8), estava o comentarista Paulo Figueiredo Filho, ex-Jovem Pan e neto do ditador brasileiro João Batista Figueiredo.

O comentarista de ultradireita foi alvo de busca e apreensão e medidas restritivas na operação, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros aliados do núcleo duro do bolsonarismo. De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, em postagem na rede social X (antigo Twitter), "Paulo Figueiredo, que foi ESTRELA da Jovem Pan, estava no golpe, segundo a PF".

A função do comentarista na trama, segundo a investigação da PF, era de "propagação de desinformação golpista e antidemocrática". Ou seja, o influencer bolsonarista utilizava suas redes sociais e veículos em que atuava para difundir a narrativa de que o sistema eleitoral brasileiro era falho, preparando o terreno para a justificativa da intervenção do Exército e do posterior golpe para a permanência de Jair Bolsonaro e dos militares no poder.

Ao todo, foram alvo da PF 21 pessoas, com o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva, 48 medidas cautelares e 33 mandados de busca e apreensão.

