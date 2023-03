Comissão de Relações Exteriores do Senado vai chamar embaixador da Arábia Saudita para explicar joias de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado decidiu chamar o embaixador da Arábia Saudita para ajudar a esclarecer o caso das joias de diamante que foram presenteadas pelo governo saudita ao então chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, e à primeira-dama Michelle Bolsonaro, em outubro de 2021. As joias foram retidas pela alfândega no Aeroporto de Guarulhos em São Paulo quando membros do antigo governo tentaram entrar com elas ilegalmente no país.

Ao Estadão, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), novo presidente da comissão, afirmou que vai apresentar nos próximos dias o requerimento para convidar o embaixador Faisal bin Ibrahim Ghulam.

A comissão buscará entender, entre outras coisas, por que a entrega dos presentes não seguiu o protocolo diplomático tradicional, com a formalidade que tais tradições envolvem, e ocorreu em uma saída de hotel, quando a comitiva do governo Bolsonaro estava de partida, improvisando o transporte dos itens em suas bagagens.

"Queremos dar atenção a essa questão e tomar as medidas necessárias. Uma audiência pública seria o ideal. Vou analisar cuidadosamente para que essa iniciativa seja proposta", disse Renan. "Dentro do limite de competência desta comissão, vamos investigar este assunto e ajudar a esclarecer as dúvidas".

