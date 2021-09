Comissão especial da Câmara aprova texto-base da reforma administrativa

Apoie o 247

247 - Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (23), por 28 votos a 18, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020, a reforma administrativa.

Serão agora analisados os destaques, que podem modificar pontos específicos do texto.

Superados os destaques, a PEC segue para votação no plenário da Casa. São necessários 308 votos para a aprovação do texto em plenário.

A reforma administrativa, duramente criticada pela oposição, propõe uma modificação no sistema de serviço público do país.

"Essa reforma administrativa terá dificuldades para passar no plenário, eles precisam de 308 votos. Lembrando que na comissão especial os partidos podem trocar os Deputados, mas no plenário não!", escreveu no Twitter o deputado federal José Guimarães (PT-CE).

"A 'reforma' administrativa é um ataque aos funcionários públicos e à população que necessita dos serviços. Segue a luta nos destaques e vamos pra cima no plenário. Quem votar não volta!", escreveu Ivan Valente (PSOL-SP).

