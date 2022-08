Compras de imóveis em dinheiro vivo pela família Bolsonaro são 'estranhas', diz Gleisi

“Comprar imóvel em dinheiro vivo é no mínimo suspeito, vários é ainda mais estranho", escreveu a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, nas redes sociais edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais para questionar a lisura das transações imobiliárias envolvendo a compra de 51 imóveis por parte da família de Jair Bolsonaro (PL), pagos total ou parcialmente por meio de R$ 25,6 milhões em dinheiro vivo.

“Comprar imóvel em dinheiro vivo é no mínimo suspeito, vários é ainda mais estranho. Quem compra milhões com dinheiro vivo? Só uma pessoa “simples” como Bolsonaro, né?”, postou Gleisi no Twitter.

A postagem faz referência à reportagem dos jornalistas Thiago Herdy e Juliana Dal Piva, do UOL, que revelou que quase metade do patrimônio em imóveis da família Bolsonaro (PL) foi comprada nas últimas três décadas com dinheiro em espécie. Desde 1990, o clã Bolsonaro negociou 107 imóveis.

Destes, "pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes do clã", conta a reportagem. A movimentação, em valores corrigidos pelo IPCA, chega a R$ 25,6 milhões.

