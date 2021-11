Condenado como juiz parcial, Moro se filia ao Podemos como candidato lavajatista e de direita

Sergio Moro pretende ressuscitar as teses do lavajatismo e entrar na corrida presidencial como o candidato da direita edit

247 - Com o ato de filiação do Podemos nesta quarta-feira (10), o ex-juiz Sergio Moro, pretende abrir caminho a sua candidatura à presidência da República.

A filiação de Moro ao Podemos, marcada em um dos principais centros de convenções de Brasília, é organizada com a pretensão de ser um ato político amplo, com a presença de nomes de outros partidos, apoiadores e militantes lava-jatistas.

Um dos que confirmaram presença é o general e ex-ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz

Sergio Moro pretende se credenciar como o candidato que vai ressuscitar as teses da Operação Lava Jato, com a qual um conjunto de forças golpistas afastou as forças progressistas do governo em 2026 e destruiu a economia nacional.

Ao mesmo tempo em que está elaborando seu programa com as ideias do lavajatismo, Moro busca as alianças para aglutinar forças políticas em torno de sua candidatura.

Reportagem da Folha de S.Paulo aponta que movimentos que apoiaram a Operação Lava Jato e políticos de centro-direita e direita que tentam articular a chamada terceira via para as eleições de 2022 foram convidados para o ato de filiação de Moro ao Podemos nesta quarta-feira (10) em Brasília. ​

Sergio Moro foi condenado neste ano pelo STF (Supremo Tribunal Federal) como parcial e suspeito nos processos em que atuou como juiz federal contra Lula. .

Moro negociou sua ação golpista à frente da Operação Lava Jato e ganhou o cargo de ministro da Justiça no início do governo Bolsonaro.

