Corte de verbas pelo PSDB foi a gota d'água para Doria desistir de candidatura

247 - A desistência do ex-governador João Doria em disputar a Presidência da República teve como um dos motivos principais o aviso feito pela cúpula do PSDB que iria cortar os recursos para a sua pré-campanha no momento em que oficializasse o apoio à candidatura da senadora Simone Tebet (MDB), o que está previsto para acontecer nesta terça-feira (24).

De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, o PSDB havia separado cerca de R$ 2,5 milhões em recursos do fundo partidário para pagar as despesas da pré-campanha de Doria. Até o momento, o ex-governador teria utilizado R$ 700 mil deste valor para financiar viagens, alugar um escritório em São Paulo e pagar funcionários.

“Nas conversas com os auxiliares, Doria se preocupava com esse fator. Não via sentido em gastar o seu próprio dinheiro para bancar uma campanha contra tudo e contra todos. Combinou com esses assessores que ia usar o fim de semana para refletir sobre o que fazer e conversar com sua família. Ontem tomou a decisão que acaba de anunciar”, destaca a reportagem.

