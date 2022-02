CPI da Covid envia mais informações à PGR e Randolfe Rodrigues provoca: "vejamos qual a próxima desculpa do Aras"

Senadores que integraram a CPI da Covid têm manifestado irritação com a inércia do PGR Augusto Aras, que trava investigações para proteger Bolsonaro e aliados edit

Apoie o 247

ICL

247 - Diante de afirmações da Procuradoria-Geral da República, representada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, de que faltariam provas e informações no relatório final da CPI da Covid para que investigações contra acusados pudessem ser lavadas adiante, a comissão enviou na noite desta quinta-feira (17) mais dados.

Segundo Basília Rodrigues, da CNN Brasil, a CPI enviou também um ofício do relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), com a divisão de cada acusação por investigado.

Vice presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) provocou: “acompanhamos ansiosos qual a postura que será adotada pelo procurador. Vejamos qual a próxima desculpa do Aras”. Senadores da CPI têm demonstrado irritação com a inércia de Aras, que trava as investigações para proteger Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE