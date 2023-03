Criança interrompe discurso de Lula em Itaipu e plateia cai na gargalhada: 'Caiu o preço da picanha' (vídeo)

Presidente caiu na gargalhada com a plateia após o comentário da criança sobre o preço da picanha edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula (PT) foi interrompido durante seu discurso na posse da nova diretoria da Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu (PR), por uma criança na plateia, que falou sobre a queda no valor da picanha, promessa de campanha do petista.

"Já caiu o preço da picanha?", repetiu Lula no microfone, arrancando risadas da plateia. Em fevereiro, o preço das carnes teve a maior queda nos últimos 15 meses, de 1,22%, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“Lula Lula! Já caiu o preço da picanha!” pic.twitter.com/5O01fNbwod — Helder Salomão (@heldersalomao) March 16, 2023

Nas redes, internautas postam imagens de carnes com preços já reduzidos, como o caso do deputado federal Guilherme Boulos:





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.