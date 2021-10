Cristina Serra: “áudio de André Esteves mostra que não há limites para a promiscuidade”

A jornalista disse que escutar a palestra do dono do BTG Pactual, revelada com exclusividade pelo 247, foi uma experiência “nauseante”, mas necessária, pois “é uma aula de Brasil”. Assista na TV 247 edit

247 - A jornalista Cristina Serra, em entrevista à TV 247, comentou o áudio do banqueiro André Esteves , em que ele revela proximidade e relação de poder de decisão com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e ministros do Supremo Tribunal Federal.

Em sua coluna na Folha de S.Paulo, Cristina Serra afirmou que a gravação “é uma aula sobre os donos do poder no Brasil, entrecortada por risadas típicas de quem está ganhando muito dinheiro, ainda que o país esteja uma desgraça”.

Em participação no Boa Noite 247, a jornalista comentou que escutar a palestra de Esteves foi uma experiência “nauseante”, mas necessária, pois “é uma aula de Brasil”.

“É um exibicionismo muito grande. A gente sabe que o poder econômico, e isso não é uma exclusividade do Brasil, é quem dita os rumos de determinadas políticas, em certa medida. Acontece que tem que ter limites nessa promiscuidade entre o público e o privado”, disse a jornalista. “Tem que ter limites para a promiscuidade, e o que ele [André Esteves] expõe nessa gravação é que não há limite nenhum”.

“Em tudo e por tudo esse áudio é um escândalo”, completou.

