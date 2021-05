CUT chama atos no dia 29 pelo Fora Bolsonaro

CUT/SP - Com quase 450 mil mortes por coronavírus – com boa parte podendo ter sido evitada -, os sindicatos e movimentos sociais estão chamando manifestações por todo o Brasil pendido a saída urgente do presidente Jair Bolsonaro (ex-PSL) do cargo.

O Ato Nacional pelo Fora Bolsonaro irá ocorrer no sábado, 29 de maio. Para quem estiver na capital paulista, a atividade terá concentração em frente ao Masp, a partir das 16h, e todos os participantes deverão usar máscara e manter o devido distanciamento social.

Além da capital, outras cidades de São Paulo também terão agendas de lutas na data, com divulgação a ser feita nos próximos dias. Entre os locais com ações já confirmadas, estão Ribeirão Preto, com concentração às 10h em frente à Esplanada do Teatro Pedro II.

No ABC Paulista, a manifestação será em São Bernardo do Campo, às 10h, em frente ao Paço Municipal. Em São José dos Campos, a concentração terá início às 9h, perto da Rodovia Carvalho Pinto. Já na Baixada Santista, a mobilização começa às 16h, na Estação da Cidadania, em Santos, enquanto que no Litoral Norte, em Ilha Bela, os moradores se organizam mais cedo, às 9h, na Praça da Mangueira, em frente ao Colégio ACEI.

Nas pautas dos organizadores, além do pedido de impeachment, estão a defesa do ritmo de vacinação, o fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde), do auxílio emergencial de 600 reais até o fim da pandemia, dos empregos, a luta contra a volta às aulas presenciais e contra a reforma Administrativa. Os participantes também irão denunciar a volta da fome e da carestia no país, que têm colocado muitos brasileiros na extrema-pobreza.

“Não é possível que Bolsonaro continue na presidência da República enquanto nosso povo morre de covid1-9 ou de fome. Sem contar as revelações que sugiram nos últimos dias na CPI e nas investigações da Polícia Federal que chegaram ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Por isso, vamos às ruas gritar Fora Bolsonaro, mas tomando todos os cuidados que o momento exige”, alerta o presidente da CUT-SP, Douglas Izzo.

Segundo o dirigemte, além das atividades de rua, os sindicatos e subsedes da Central estarão na organização de atos simbólicos para permitir a participação das pessoas que ainda desejam permanecer em casa. “Além dessa mobilização na Paulista, nós da CUT-SP, temos orientado nossas subsedes para que organizem ou colaborem com a mobilização de atos simbólicos em todo o estado, mas cercado de todos os cuidados que o momento exige, para reforçarmos nossa luta em defesa da vacina para todos, do auxílio emergencial de 600 reais até o fim da pandemia, contra a reforma administrativa e pelo Fora Bolsonaro”, finaliza.

Agenda de atos (em atualização)

Ato pelo Fora Bolsonaro – 29 de maio de 2021

São Paulo – capital

16h – Em frente ao Masp

Ribeirão Preto

10h – Em frente à Esplanada do Teatro Pedro II

São José dos Campos

9h - Rodovia Carvalho Pinto

ABC – São Bernardo do Campo

10h - Paço Municipal de SBC

Baixada Santista – Santos

16h - Estação da Cidadania

Litoral Norte – Ilha Bela

9h - Praça da Mangueira, em frente ao Colégio ACEI

Taubaté

10h - Praça Dom Epaminondas

Campinas

10h - Largo do Rosário

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.