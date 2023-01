Damares Alves curte post contra Michele Bolsonaro

No Twitter, uma publicação circulava em perfis bolsonaristas, questionando usuários da rede social se eles votariam ou não em Michele Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Damares Alves curtiu um post no Twitter contrário a uma possível candidatura de Michele Bolsonaro à presidência. Damares,que encontra-se no olho do furacão após ser revelada a crise humanitária envolvendo os ianomamis, disse ao portal Metrópoles que endossou ‘sem querer’ o conteúdo.

Como mostrou o colunista Guilherme Amado, a aposta do Partido Liberal é que a ex-primeira-dama seja a herdeira política de Jair Bolsonaro, uma vez que a legenda já estaria dando como certa a inelegibilidade do ex-presidente. A ideia seria prepará-la para uma possível disputa à presidência em 2026.

No Twitter, uma publicação circulava em perfis bolsonaristas, questionando usuários da rede social se eles votariam ou não em Michele Bolsonaro em caso de inelegibilidade. Um homem identificado como Padre Luís Fernando respondeu “não”, o que foi curtido pelo perfil de Damares na plataforma.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.