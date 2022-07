Datafolha: 52% nunca confiam em nada que Bolsonaro diz

A pesquisa ocorre dias após Bolsonaro se encontrar com embaixadores estrangeiros, quando repetiu mentiras e teorias da conspiração sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral edit

247 - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (28) revela que a credibilidade de Bolsonaro entre os brasileiros está despencando. Um total de 52% da população afirmou que nunca confiam nas declarações do chefe de governo.

Os que confiam às vezes são 29% e os que estão alinhados com Bolsonaro e confiam em seu discurso são minoria: 18%. Apenas 1% não soube opinar.

O resultado é reflexo parcial do encontro de Bolsonaro, na semana passada, com representantes diplomáticos de vários países, no Palácio do Planalto, quando levantou suspeitas - sem nenhuma prova - sobre as urnas eletrônicas, desacreditou o sistema eleitoral, fez novas ameaças golpistas e atacou ministros do Supremo Tribunal Federal.

A pesquisa também revelou que Bolsonaro é o candidato mais rejeitado: 53% dizem que não vão votar nele de jeito nenhum, contra 36% para Lula.

A pesquisa ouviu 2.556 eleitores entre 27 e 28 de julho. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-01192/2022.

