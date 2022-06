De olho na Rússia, Biden faz promessa para Bolsonaro

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Durante reunião bilateral à margem da Cúpula das Américas, na quinta-feira (9), os presidentes brasileiro, Jair Bolsonaro, e norte-americano, Joe Biden, trataram da importância de manter um diálogo reforçado entre os países em foros internacionais, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), cuja presidência caberá ao Brasil em julho.

No encontro, os líderes enfatizaram o papel da cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos na busca de soluções para desafios como a segurança alimentar, a transição energética e o desenvolvimento sustentável.

O presidente dos Estados Unidos, segundo apuração da Reuters, prometeu ao brasileiro que o governo norte-americano está disposto a reconsiderar tarifas impostas ao aço do Brasil.

Embora nenhuma decisão tenha sido tomada, Bolsonaro saiu do encontro bilateral com a promessa de Biden de que o assunto será analisado em reuniões futuras.

"O presidente Biden disse que não tinha detalhes do assunto no momento, mas checaria e o assunto seria tratado com as equipes técnicas dos dois países o mais rápido possível", disse uma das fontes da Reuters.

O chanceler brasileiro, Carlos França, e o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, também estiveram presentes no encontro privado entre os dois presidentes.

Outra fonte relatou que, atualmente, quem está se beneficiando dessa tarifa é a Rússia, e "a expectativa é que isso seja resolvido rapidamente".

Hoje o aço brasileiro está submetido a cotas de importação, criadas em 2018, durante o governo de Donald Trump. Elas estabelecem que o Brasil exportará parte do produto sem impostos de importação.

O governo brasileiro quer o retorno à política anterior, em que não havia impostos. Atualmente o Brasil tem direito a exportar uma cota de 3,5 milhões de toneladas de aço sem tarifa.

Os produtores de aço do Brasil já exportam quantidades próximas da cota atual para os EUA, o que impede a expansão dos negócios.

