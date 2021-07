De saída do Brasil, embaixador americano diz que EUA não se preocupam com ameaças à democracia, mas sim com "petrolão"

Chapman desconsiderou qualquer possibilidade de golpe e disse que, se há alguma preocupação, é "com mensalão, petrolão, Lava Jato". "O câncer do Brasil é a corrupção", afirmou edit

247 - O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, que está se despedindo de Brasília e da carreira diplomática, disse, em entrevista ao Estadão, que não vê como grave a ameaça do general Braga Netto de não permitir a realização das eleições de 2022.

Chapman desconsiderou qualquer possibilidade de golpe: "Para nós, a democracia é inegociável e este (o Brasil) é um país super democrático. Todos que fizeram previsão de que a democracia ia acabar no Brasil erraram sempre".

O embaixador disse ainda que, se há alguma preocupação, não é com ameaças de golpe, mas sim "com mensalão, petrolão, Lava Jato". "O câncer do Brasil é a corrupção", afirmou.

