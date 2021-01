Defesa diz que gasto de R$ 15 mi com leite condensado é para dar energia aos militares

247 - Após a revelação que o governo Jair Bolsonaro gastou R$ 1,8 bilhão em compras, que incluem gastos de R$ 15,6 milhões com leite condensado e R$ 2,2 milhões com chicletes, o Ministério da Defesa justificou que boa parte dos itens comprados pela pasta visa atender as necessidades de alimentação de 370 mil integrantes das Forças Armadas em 1,6 mil instalações militares de todo o país.

Em nota, a pasta comandada pelo general Fernando Azevedo e Silva, diz que o contingente militar é "predominantemente jovem, o que pode aumentar as quantidades consumidas". De acordo com reportagem do UOL, o texto ressalta que “o leite condensado é um dos itens que compõem a alimentação por seu potencial energético. Eventualmente, pode ser usado em substituição ao leite. Ressalta-se que a conservação do produto é superior à do leite fresco, que demanda armazenamento e transporte protegido de altas temperaturas”.

A nota do Ministério da Defesa também busca justificar o gasto com a compra de chicletes afirmando que a goma de mascar “ajuda na higiene bucal das tropas, quando na impossibilidade de escovação apropriada, como também é utilizado para aliviar as variações de pressão durante a atividade aérea".

"As Forças Armadas têm a responsabilidade de promover a saúde da tropa por meio de uma alimentação nutricionalmente balanceada, em quantidade e qualidade adequadas, composta por diferentes itens", diz outro trecho da nota.

Ainda conforme a pasta, os valores gastos são compatíveis com as missões e tarefas desempenhadas pelos militares e que o valor diário por militar, da ordem de R$ 9, 00 não é reajustado desde 2017.

