"Deixamos de ser párias e passamos a ser representados por um grande estadista", diz Florestan Fernandes Júnior

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior afirmou, durante participação no Bom dia 247 deste domingo (23), que as recentes viagens internacionais feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comprovam a “diferença com o que o Brasil viveu nos últimos quatro anos”. Para Florestan, o Brasil deixou de ser "um pária internacional”

“Agora temos um estadista que é recebido com todas as honras, com todo o respeito e com todo o carinho, porque ele é reconhecido como um dos maiores líderes que este mundo já teve nos últimos anos e, portanto, acabou sendo escolhido como um dos grandes líderes pela [revista] 'Time'”, disse Florestan.

A afirmação do jornalista faz referência à inclusão de Lula na lista anual das 100 pessoas mais influentes de 2023 da revista estadunidense Time. Lula aparece na seção dedicada a líderes, ao lado de outros mandatários como o presidente dos EUA, Joe Biden, o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, e o líder da Colômbia, Gustavo Petro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.