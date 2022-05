Depois da McDonald’s, Burger King é acusada de propaganda enganosa em seus sanduíches

Apoie o 247

247 - A rede de fast food Burger King está sendo acusada por seus clientes de enganar o consumidor. A polêmica está em torno do sanduíche Wooper Costela. Segundo consumidores, apesar do nome, o hambúrguer não tem costela em seus ingredientes. O Burger King (BK) confirmou que o hambúrguer é feito com paleta suína e tem apenas "aroma de costela", informou o UOL.

A polêmica em torno do sanduíche da BK acontece uma semana após a McDonald's assumir que o seu sanduíche McPicanha não tem o corte nobre da carne em sua receita, apenas "aroma natural de picanha”.

O Burger King informou que, desde o lançamento do produto, "sempre comunicou com clareza em todos os seus materiais de comunicação a composição do hambúrguer presente no sanduíche, produzido à base de carne de porco (paleta suína) e com aroma 100% natural de costela suína", finalizou.

