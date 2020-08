Deputado compara Felipe Neto a Fernandinho Beira-Mar

Vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara, José Medeiros não gostou do fato de Rodrigo Maia ter saído em defesa de Felipe Neto e convidado o youtuber, alvo de ataques de bolsonaristas, para uma reunião sobre fake news edit

Revista Fórum - O deputado federal José Medeiros (Podemos-MT), vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara, fez uma postagem no Twitter, neste sábado (1), em que comparou um youtuber Felipe Neto ao líder do Comando Vermelho, Fernandinho Beira-Mar, considerado um dos maiores traficantes de armas e drogas da América Latina e que está preso desde 2011 por uma série de crimes.

“Convidar alguém como Felipe Neto para debater FakeNews, além de um desrespeito ao parlamento, é como convidar o Fernandinho Beira-Mar para discutir o combate ao tráfico de drogas. Vou apresentar requerimento solicitando ao presidente @RodrigoMaia que recue desse convite”, tuitou o parlamentar.

Medeiros, em sua postagem, se referiu ao apoio dado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao youtuber, e ao convite feito pelo congressista para que Neto participe de uma reunião sobre fake news.

Continue lendo na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.