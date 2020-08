Rodrigo Maia promete acelerar lei contra fake news após ataque a Felipe Neto

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou no Twitter que vai acelerar a elaboração e a tramitação de um projeto de combate às fake news, após o youtuber Felipe Neto ser alvo de várias ameaças e notícias falsas.

"@felipeneto, a covardia é a virtude dos fracos. Esses ataques só reforçam o caráter daqueles que são incapazes de vencer um debate com argumentos e com respeito. Por tudo que você tem sofrido nesses dias, nós vamos acelerar o projeto de combate às fake news", escreveu o parlamentar no Twitter.

Uma montagem falsificou o perfil do influenciador digital na internet, com uma mensagem que ele não escreveu, fazendo apologia à pedofilia.

Na última terça-feira (28), um carro de som parou na entrada do condomínio onde ele mora, no Rio. O homem gritava no microfone: "Chega, chega! Cadê você, Felipe Neto?". Outro rapaz, que gravou com o celular, faz questão de aparecer. "Eu boto a cara, eu boto a cara junto", diz.

O youtuber denunciou ameaças de bolsonaristas em pleno Jornal Nacional.

"Virem atrás de mim, dentro da minha casa, é um nível de perseguição que eu não imaginei que aconteceria", disse ele (veja aqui).

E te convido para uma reunião na próxima semana para discutir e melhorar o PL que está na Câmara. Convite feito 👍. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) August 1, 2020

