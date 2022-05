Deputado representa Michelle Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada

Apoie o 247

247 - Em razão de Michelle Bolsonaro ter feito um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para transmitir uma mensagem de Dia das Mães, o deputado Rui Falcão (PT-SP) dirigiu à PGR uma representação contra a primeira-dama e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto.

Falcão sustenta que o pronunciamento é duplamente ilícito, implicando ato de improbidade administrativa e propaganda eleitoral antecipada.

Diz o documento: "nesse Dia das Mães – diferentemente do que ocorreu nos outros três anos do Governo Bolsonaro – concedeu-se valiosíssimo espaço publicitário em todas as rádios e TVs do país para que a primeira-dama pudesse apresentar-se ao eleitor brasileiro como uma mãe zelosa, como uma mulher abençoada (é isso que a fala da ministra, logo no início da peça publicitária, sugere) e que é dedicada a diminuir as agruras das muitas mães brasileiras que sofrem para obter meios para educar e criar seus filhos.

Claro que há, com isso, evidente desvio de finalidade na convocação da rede nacional de Rádio e Televisão e é bastante nítido ainda que, em diversos instantes da peça publicitária, há lesão ao princípio da impessoalidade", argumenta o PT.

