Desaprovação do governo Bolsonaro bate recorde e chega a 63%, diz XP/Ipespe

BRASÍLIA (Reuters) - A avaliação negativa do governo do presidente Jair Bolsonaro atingiu 52%, mostrou pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta quinta-feira, um aumento de 2 pontos percentuais ante ao levantamento anterior e a pior avaliação desde o início do mandato de Bolsonaro, em meio a críticas sobre a condução da pandemia de Covid-19 no país.

Por outro lado, a sondagem apontou que 25% dos entrevistados tiveram uma avaliação positiva do governo, apontando-o como bom ou ótimo, ante 26% na pesquisa anterior. O percentual dos que avaliam a gestão Bolsonaro como regular é de 21%, ante 22% no levantamento anterior.

A pesquisa registrou ainda que a desaprovação ao governo também foi recorde desde o início do mandato, de 63%, três pontos percentuais a mais que na pesquisa anterior. O percentual dos que desaprovam a maneira de Bolsonaro governar é mais que o dobro do que aqueles que aprovam, que somam 31%, queda de três pontos percentuais em relação à pesquisa anterior.

Além disso, 50% dos entrevistados disseram ter expectativa negativa para o restante do mandato de Bolsonaro --eram 47% na pesquisa anterior--, 30% informaram ter expectativa positiva --ante 29%-- e outros 17% citaram que seria regular --contra 19%.

O levantamento do instituto Ipespe para a XP Investimento também indagou a opinião dos entrevistados sobre um eventual impeachment de Bolsonaro e, em uma mudança em relação ao levantamento anterior --embora a variação tenha ocorrido dentro da margem de erro-- o percentual dos favoráveis superou o dos contrários por 49% a 45%. Na pesquisa anterior, os favoráveis eram 46% e os contrários 47%.

PANDEMIA

O levantamento apontou que 59% consideram a atuação de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia de Covid-19 ruim ou péssima --contra 58% na sondagem anterior--, 22% julgaram-na boa ou ótima --mesmo patamar da pesquisa anterior-- e outros 18% consideram regular --ante 17%.

Ao todo, 65% aprovaram a decisão de se instalar a CPI da Covid do Senado --contra 62% na pesquisa anterior-- e outros 23% desaprovaram --ante 25%.

Pela primeira vez, a pesquisa indagou sobre as suspeitas de corrupção envolvendo a compra de vacinas, que vem sendo investigada pela CPI. Para 63% as suspeitas são provavelmente verdadeiras, ao passo que 26% apontam que são provavelmente falsas.

Para 41%, membros do governo estão envolvidos nas suspeitas, enquanto 15% acreditam no envolvimento do presidente, 28% acham que membros do governo e Bolsonaro estão envolvidos e 5% acreditam que nenhum dos dois tem envolvimento.

A pesquisa realizou 1.000 entrevistas entre segunda e quarta-feira desta semana, com margem de erro de 3,2 pontos percentuais.

