Desembargador que pediu prisão de Tacla Duran se afasta do caso

Apoie o 247

ICL

247 - O desembargador federal Marcelo Malucelli, do TRF-4, decidiu se afastar de todos os processos ligados à Operação Lava Jato, citando riscos à "integridade física e moral" de sua família.

Malucelli foi responsável por revogar a decisão do juiz Eduardo Appio, da 13.ª Vara Federal Criminal de Curitiba, que derrubou os mandados de prisão contra o advogado Rodrigo Tacla Duran. O advogado havia denunciado ao juiz Appio a ligação do ex-juiz Sergio Moro e seu comparsa, Deltan Dallagnol, a uma tentativa de extorsão durante a Lava Jato. Com a decisão de Malucelli, Tacla Duran foi impedido de vir ao Brasil (o advogado reside na Espanha) para testemunhar em uma nova audiência com Appio.

O filho de Malucelli, o advogado João Eduardo Malucelli, é sócio do escritório de advocacia de Moro e é namorado de Júlia Wolff Moro, filha mais velha do ex-juiz suspeito, revelou o próprio Tacla Duran em protesto contra a decisão do desembargador.

No despacho, Malucelli citou a “ocorrência de circunstâncias posteriores à data em que assumi os processos oriundos da presente operação (em trâmite junto ao Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR) e que se relacionam com a integridade física e moral de membros da minha família”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.